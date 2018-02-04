نجوم الغناء العربي لأوبريت شمس العروبة الفلسطينية على الأراضي الجزائرية قريبا

تعرض أوبيريت “شمس العروبة” لمؤسسة “سيدة الارض” الفلسطينية بالجزائر في 31 مارس المقبل، حسبما أعلنت وزارة الثقافة في بيان لها اليوم الأحد.واتفق وزير الثقافة عزالدين ميهوبي والرئيس التنفيذي للمؤسسة كمال الحسيني الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

على أن تكون الجزائر أول بلد في العالم العربي يتم فيه هذا العرض الذي تشارك فيه “أجمل” الاصوات العربية.

وذلك بمناسبة يوم الأرض الموافق لـ 31 مارس 2018.