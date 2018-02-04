وفاة طفل عمره 06 سنوات تحت عجلات جرافة كان يقودها والده بولاية الوادي

لفظ طفل براءة ذو 06 سنوات فقط أنفاسه الأخيرة تحت عجلات جرافة كان يقودها والده بحي النزلة بعاصمة ولاية الوادي.وحسب ما ورد للنهار،فإن الوالد لم ينتبه لمرور إبنه للصعود معه في الجرافة لكن سقط تحت عجلاتها لترديه جثة هامدة.

في حين تدخلت أعوان الحماية المدنية لنقل الضحية لاستعجالات الطبية بحي الثامن ماي بالوادي.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا، لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.