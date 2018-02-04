صحيفة روسية: المروحيات الجزائرية مجهزة بمنظومة "بريزيدينت – إس" الجدّ متطورة

نقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المحلية ، إن طائرات الهليكوبتر الروسية التابعة للقوات الجزائرية مجهزة بمنظومة "بريزيدينت – إس" جدّ المتطورة لحماية المروحيات من صواريخ الدفاع الجوي.

ونقلت الصحيفة الروسية صورة ، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، لمروحية جزائرية مزودة بالمنظومة .

وتتمثل مهام منظومة "بريزيدنت – إس" في اكتشاف خطورة إصابة الطائرة من قبل مقاتلة أو صواريخ أو مدافع مضادة للطائرات، وإسقاط الرؤوس البصرية الموجهة ذاتيا للصواريخ "أرض – جو" و"جو – جو"، بما فيها رؤوس التوجيه الذاتي التابعة للصواريخ المنقولة المضادة للطائرات، والإسكات اللاسلكي الإلكتروني للرؤوس الرادارية الموجهة ذاتيا، ومحطات توجيه المدافع المضادة للجو.

وتسمح المجموعة باكتشاف ومتابعة صاروخ مهاجم والتأثير على رأسه البصري الموجه ذاتيا بالإشعاع الليزري المشفر متعدد الأطياف، والتشويش الإيجابي على الرأس الراداري الموجه ذاتيا وتضليله لينحرف عن مساره.