الفريق قايد صالح: أطراف ذات نوايا سيئة استعملت أقلاما مغرضة في قضية متقاعدي الجيش

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إن بعض الأقلام المغرضة التي لا تملك حسا أو ضميرا، عملت على توريط بعض المتقاعدين وتوظيفهم لأغراض لا تخدم بتاتا مصلحتهم ولا مصلحة وطنهم.

وقال الفريق إن تلك الأطراف التي تسعى من خلال بعض الأقلام من ذوي النوايا غير البريئة، هدفها فقط الإساءة إلى وطن اسمه الجزائر، وقد فشلت في ذلك.

الفريق قايد صالح وفي مستهل الزيارة التي شرع فيها اليوم إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية السادسة في تمنراست، قال إن رؤية الجيش الوطني الشعبي ليست محدودة الأفق والطموح بل مُحددة الأهداف والمرامي والغايات، ورؤية لا يجد المستحيل إليها سبيلا، وهذا بشهادة الميدان وليس بقول اللسان.

الفريق قال أيضا إنه تم توفير كل الوسائل والإمكانيات الممكنة، وتم بالتالي تجميع كل عناصر القوة التي جعلت من كل يوم يمر يحمل معه مكاسب جديدة، تؤكد مستوى الجدية وتشهد على مدى الحرص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على بلوغ المرجو من الأهداف المسطرة