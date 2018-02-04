بيان لوزارة الدفاع الوطني: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم صبيحة هذا الأحد الإرهابي المسمى "ع. حاج قويدر" المكنى "الشعانبي" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم, صبيحة اليوم 4 فيفري 2018, الإرهابي المسمى ع. حاج قويدر المكنى (الشعانبي) نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (4) مخازن ذخيرة مملوءة. وكان الإرهابي قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011". وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي سلاحا ناريا (01) بباتنة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة و2353 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، فيما ضبط حرس الحدود (96) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية. من جهة أخرى وفي إطار محاربة الصيد غير الشرعي للمرجان، ضبط حرس السواحل بالقالة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، قاربا (01) تقليدي الصنع إضافة إلى معدات غطس.