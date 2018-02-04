المرتفعات الغربية بولاية تيبازة تكتسي الحلة البيضاء

اكتست المرتفعات الغربية لتيبازة على طول الشريط الساحلي الممتد من مسلمون إلى قوراية و الداموس بأقصى غرب الولاية حلة بيضاء من الثلوج الناصعة ما أضفى على جمال المنطقة سحرا و أناقة غابت منذ الموسم الشتوي 2012-2013.

و على غرار عديد مناطق الوطن شهدت ولاية تيبازة نهاية الأسبوع الماضي موجة برد مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة انجر عنه تهاطل كثيف للثلوج بأغلب مرتفعات الولاية من جبال مناصر جنوبا إلى مسلمون و حجرة النص و الارهاط و قوراية و الداموس غربا فيما يبقى جبل شنوة بشموخه يقاوم بمفرده رطوبة البحر و يحافظ على اخضراره.

يذكر أن مشاهد الثلوج بهذه الكثافة التي عرفها الموسم الشتوي الجاري ، غابت عن المنطقة منذ شتاء 2012-2013، أين سجل تهاطل كثيف تسبب في قطع طرقات و عزل عائلات قروية ببعض المناطق الجبلية.