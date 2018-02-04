السلطات المغربية تنتشل جثث 20 مهاجراً على سواحلها

أعلن ناطق باسم إدارة جيب مليلية شمال المغرب، الأحد، أن دوريات لخفر السواحل المغربي انتشلت، السبت، جثث 20 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء بعدما رصدتهم سفينة إسبانية.

وقال إدواردو دي كاتسترو الناطق باسم الحكومة المحلية لمليلية الخاضعة لإسبانيا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إن "طاقم سفينة رصد جثث مهاجرين أفارقة وهي تطفو على سطح البحر، وأبلغ السلطات المغربية والإسبانية".

ولم يصدر المغرب حتى الآن أرقاماً تتعلق بهؤلاء الضحايا.

ورجحت مصادر إسبانية، أن يكون المهاجرون غرقوا نتيجة سوء أحوال الطقس، خلال محاولتهم عبور مضيق جبل طارق ليلة السبت-الأحد، حسب وسائل إعلام إسبانية.

وهذه واحدة من المحاولات المتكررة التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق.

وخلال جانفي الماضي، حاول زهاء 1104 مهاجر الوصول إلى الأراضي الإسبانية، عبر رحلات بحرية انطلاقاً من سواحل شمال المغرب، أو اقتحام السياجات الحدودية الفاصلة مع سبتة ومليلية، حسب تقرير لمرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان (غير حكومي).

وتسيطر إسبانيا على مدينتي سبتة ومليلية في المغرب، ويحاول المهاجرون من شتى أنحاء إفريقيا بشكل مستمر الوصول إليهما إما سباحة أو بتسلق الحواجز الحدودية الثلاثة التي تفصلهما عن المغرب.

وكثيراً ما يسقط قتلى ومصابون جراء محاولات التسلل تلك.