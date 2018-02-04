أمن وهران يتعزز بنظام كاميرات جد متطورة

قامت مصالح الأمن الوطني بمدينة وهران بتركيب كاميرات مراقبة شديدة الدقة قصد مراقبة الشوارع الرئيسية والإدارات.وبحسب معلومات أمنية للنهار”أونلاين”فإن مديرية أمن ولاية وهران نصبت أكثر من 900 كاميرا للمراقبة مزودة بتقنية “أش دي” المطورة.

وذكرت المصادر، أن الكاميرات التي زوّدت بها مدينة هران تعمل بتكونولوجيا “ip camera” وهذا لتحصين النظام الأمني بإقليم الإختصاص.

ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المراقبة الأمنية بعد حالات السرقة والإعتداءات في النسيج العمراني بولاية وهران وضمان التغطية الأمنية الشاملة.

كما يهدف الإجراء لحماية المدينة من شبكات اللصوص والإجرام، علما أن الأجهزة المنصبة تسجل الصوت والصورة بدقة عالية جدا.

كما أن الأجهزة تساعد السلطات القضائية في محاكمة المتورطين بالدليل القاطع صوتا وصورة في حالة ثبوت الإجرام.

وأكدت ذات المصادر للنهارأونلاين”، أن فريقا متخصصا تقلى تكوينا في هذا المجال على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني.

وأن الأجهزة ستقدم عملا تقنيا يعمل على المراقبة عن بعد بدقة وجودة عاليين في مسافة نصف كيلومتر عن طريق الربط بالإنترنت.