لتشجيع التلاميذ على القراءة والكتابة الابداعية.. هذه هي تفاصيل مسابقة "أقلام بلادي" التي اطلقت اليوم.

أشرفت عليه وزيرة التربية نورية بن غبريت من تيزي وزو.

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، يوم أمس من تيزي وزو، عن الاطلاق الرسمي لجائزة "أقلام بلادي" اليوم الأحد 04 فيفري.

وقالت الوزيرة " أن هذه المسابقة ستعرف منافسة تلاميذ مؤسسات الولايات المنخرطة في مشروع قراءة/ استمتاع ومسرح" ، مشيرة إلى أن يتعلق الأمر يتعلق بولايات الأغواط وقسنطينة وبجاية، وكذا 300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية شركاء لمنظمة اليونيسكو.

وتهدف هذه المسابقة الفكرية إلى تشجيع قراءة الأعمال المتعلقة بالتراث الأدبي الوطني في جميع اللغات واكتشاف مواهب الكتابة في الوسط المدرسي، وكدا تنمية قدرات الكتابة الابداعية لدى التلاميذ. كما تهدف إلى استغلال انجع "للأدب الجزائري وتثبيت التخيل الأدبي الجزائري انطلاقا من المدرسة".

وبخصوص الجوائز قالت الوزيرة أنه سيتم تكريم العشرة الفائزين الأوائل في يوم "الابواب المفتوحة" على قطاع التربية الذي سينظم على هامش الطبعة الـ 23 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2018).