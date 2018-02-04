بن غبريت تأكد خروج المدرسة الجزائرية من المقاييس العالمية لهذا السبب !!

قال وزيرة التربية نورية بن غبريت ، أمس السبت في تيزي وزو ، إن المدرسة الجزائرية أضحت خارج المقاييس العالمية من حيث عدد أسابيع الدراسة متأخرة لعدة أسابيع بسبب التوقف شبه الدوري للتمدرس .

وحثت بن غبريت خلال لقائها ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين بولاية تيزي وزو على ضمان التمدرس كأولوية قبل كل شيء، مشيدة في هذا الصدد بالشركاء الاجتماعيين من النقابات وأولياء التلاميذ الذين أظهروا درجة عالية من المسؤولية .

وأوضحت الوزيرة خلال اللقاء أن الاضرابات تعطل وتعرقل المسار التعليمي ، وقالت إن "التوقف شبه الدوري لتمدرس التلاميذ بغض النظر عن مشروعية أو عم مشروعية الأسباب ، جعل المدرسة الجزائرية خارج المقاييس العالمية فيما يخص عدد أسابيع الدراسة".