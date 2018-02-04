طليبة يعيد بلخادم، سلال، سعداني وآخرين إلى الساحة السياسية عبر التنسيقية الوطنية لمساندة العهدة الخامسة

ظهرت ملامح التنسيقية الوطنية لمساندة العهدة الخامسة، بعد بروز الأسماء الثقيلة التي ستقود هذه المبادرة التي تستهدف دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستمراره في الحكم.

أفادت مصادر مطلعة لـ”الجزائر 24 “، أن كلا من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والأمين العام للأفلان السابق عبد العزيز بلخادم وخليفته على رأس الأفلان عمار سعداني، سيكونون ضمن تنسيقية مساندة العهدة الخامسة. وذلك إلى جانب كل من وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد والنائب صاحب المبادرة بهاء الدين طليبة.

وعرفت التنسيقية التحاق العديد من كوادر وإطارات الدولة وشخصيات وطتية.

وبحسب ذات المصادر فإنّ الأسماء التي ستكون ضمن هذه الهيئة المسيّرة للتنسيقية، سيكون كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، الوزير السابق مصطفى كريم رحيال، الوزير السابق عبد القادر والي، وزير الاتصال السابق حميد قرين، وزير السياحة السابق عبد الوهاب نوري، النائب البرلماني محمود قمامة، وزير الرياضة الهادي ولد علي، النائب البرلماني عن الجالية جمال بوراس والنائب البرلمانية سعيدة بوناب.

ويظهر من خلال الأسماء المتواجدة في الهيئة المسيرة للتنسيقية تمثيلها لمختلف جهات الوطن. وأضافت ذات المصادر أنّ التنسيقية ستعرف تواجد مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية.