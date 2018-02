Construction d’un Disney Land à Alger

L’information déjà rapportée en exclusivité par DIA vient d’être confirmée concernant le parc zoologique de Ben Aknoun qui sera fermé et confié à la Société d’investissement en hôtellerie que dirige Melzi. Ce dernier dirige aussi les résidences d’Etat de Club des pins et le Centre international des conférences (CIC).

La SIH en partenariat avec Disney Land transformera le parc zoologique de Ben Aknoun en un Disney Land algérien. L’information rapportée précédemment par DIA a été ainsi confirmée puisque la dissolution de l’EPIC du Parc zoologique et de loisirs de Ben Aknoun (La Concorde civile) est désormais effective après le transfert de ce portefeuille à la SIH. Cela est contenu dans le décret exécutif publié au Journal officiel numéro 3 du 23 janvier 2018.

La SIH a déjà entamé les travaux de construction d’un mur en béton armé de trois mètres de hauteurs pour clôturer le parc zoologique. il était prévu qu’un building devant abriter un mall soit construit. Mais en raison de la crise financière qui touche le pays, ce projet a été abandonné. Les autres installations de jeux et de loisirs sont maintenues et Alger aura ainsi son Disney land. Le délai de réalisation n’a pas été encore défini.