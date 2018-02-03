شاهد سلحفاة عملاقة تم العثور عليها بشاطئ مستغانم

تسببت الأمواج العاتية الناتجة عن هيجان البحر، في إخراج جثة سلحفاة طولها حوالي 01 متر ووزها يقارب القنطار،وجدت السلحفاة عشية اليوم السبت ميتو بالقرب من ميناء الصيد البحري بصلامندر بمستغانم.حيث قامت مصالح البلدية والبيئة بدفنها تفاديا لتلوث المحيط، حسب بيان للحماية المدنية.

وتعد السلحفاة من سلالة سلحفاة ضخمة الرأس أو ما تسمى (tortue caouanne( carreta- carreta، تعيش في المحيطات والبحار.