البليدة : إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث تصادم ما بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة

خلف حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت على الطريق السيار شرق- غرب في شطره الرابط بين موزاية و الشفة (غرب البليدة) في إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

و تمثل هذا الحادث الذي وقع نتيجة التساقط الكثيف للأمطار حسبما أفادت به ذات المصالح في انحراف شاحنة ذات مقطورة عن مسارها و توقفها وسط الطريق مما تسبب في اصطدامها بحافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من تلمسان نحو تبسة مما خلف جرح 11 شخصا.

و على إثر تدخل عناصر الحماية المدنية تم إجلاء جميع الجرحى لمستشفى فرانس فانون الجامعي لتلقي الإسعافات إلى جانب تنظيف الطريق لتعود سيولة المرور بعدها بشكل عادي.(وأج)

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات هذا الحادث.