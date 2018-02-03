حفيظ دراجي يكشف السبب الحقيقي وراء فشل انتقال محرز إلى المان سيتي

اعتبر الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أن السبب الرئيس وراء فشل صفقة انتقال اللاعب الدولي رياض محرز، من فريقه ليستر سيتي الانجليزي إلى مانشستر سيتي، هو إصرار مدربه الفرنسي كلود بويل على بقاءه في صفوف الثعالب، وكشف أن بقاء الجزائري كان ضمن شروط المدرب للإشراف على ليستر.

وقال حفيظ دراجي في تصريح لقناة "الشروق نيوز" حول فشل الدولي الجزائري في الرحيل عن ناديه مرة أخرى بأن ذلك " تأكيد آخر على أن محرز لاعب غير عادي" ، وقال دراجي:" لقد علمت أن مدربه الفرنسي كلود بويل مصرّ جدا على بقائه في ليستر، وكان هذا من بين أحد شروطه لقبوله عرض الإشراف على العارضة الفنية لفريق الثعالب".

و توقع معلق بي إن سبورت أن محرز سيقضي آخر 6 أشهر له مع ليستر بصعوبة، خاصة بعد ردة فعله على "تعنت" الإدارة في صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي ، بعد أن رفض الاتحاق بتدريبات الفريق لعدّة أيام، وقال دراجي إن بقاء محرز في ليستر "ليس في مصلحته وليس في مصلحة ليستر أيضا".