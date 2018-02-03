حسب تصنيف جديد: الجوية الجزائرية تحتل المرتبة الأولى من حيث "دقة المواعيد"..!

في تصنيف أعدته "Flightright" المتخصصة في الدفاع عن حقوق الركاب، احتلت شركة الجوية الجزائرية مرتبة متقدمة من حيث خطوط الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد إنطلاقا من المطارات الفرنسية.

واحتلت الجوية الجزائرية المرتبة الأولى بنسبة 0% في التأخرات، تليها في المرتبة الثانية الخطوط الملكية المغربية مسجلة تأخرات في الإنطلاق و الوصول بنسبة 0,04 %، في حين جاءت شركة طيران نوستروم الإسبانية ثالثة بنسبة 1,48 %.

واحتلت الخطوط التونسية المرتبة الأخيرة في التصنيف الفرنسي، مسجلة أعلى نسبة تأخرات 24,67 %.