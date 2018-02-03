تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية

دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون المكسيك،الجمعة، الى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية شهر جويلية المقبل.

أكدت تقارير أمنية أن العملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الانترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة، حيث رفض الكرملين هذه الاتهامات، لكنّ تحقيقا حول ما اذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع روسيا قد اطلَقَ ازمة سياسية مريرة في الولايات المتحدة.

وطرحت تقارير في واشنطن هذا الاسبوع مخاوف من أن تشهد المكسيك ايضا تدخلا كهذا أثناء انتخابها بديلا عن الرئيس انريكه بينا نييتو شهر جويلية المقبل.

وعندما سئل تيلرسون عن هذا الامر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، أجاب: "كل ما استطيع قوله لكم هو اننا نعلم ان روسيا تركت بصماتها في عدد من البلدان حول العالم".

وأضاف: "نسمع ذلك من نظرائنا الاوروبيين ايضا. نصيحتي الى المكسيك هي كونوا متيقظين. وانتبهوا لما يحدث".

وفي خطاب له،الاربعاء، قبل بدء جولة تشمل خمسة بلدان في اميركا اللاتينية، حذر تيلرسون من "الدور المقلق" الذي تؤديه الصين وروسيا في اميركا اللاتينية، مطالبا القوى الاقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون أن: "اميركا اللاتينية لا تحتاج الى قوى امبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".