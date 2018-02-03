تطورات جوية على الولايات الجنوبية إبتداءاً من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها من تساقط أمطار رعدية على الولايات الجنوبية بداية من اليوم.وأوضحت المصالح أن الولايات المعنية هي :جنوب غرداية، جنوب ورقلة، شمال أدرار وشمال تمنراست.

ويشار إلى أن النشرية الخاصة صالحة لنهار اليوم من الساعة 6:00 إلى غاية 18:00 مساءً.

ومن المترقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 25 ملم محليا.