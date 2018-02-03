«نفطال» تزيد في أسعار زيوت السيارات !

ستكون في حدود 50 دينارا للتر الواحد لكل الأنواعالزيوت الأجنبية التي تسوقها «نفطال» مستثناة من الزيادات التي أقرتها الشركةأعلنت الشركة العمومية الجزائرية التابعة لمجموعة سوناطراك «نفطال»، عن رفع أسعار الزيوت السيارات بنسبة 20 من المئة، حيث سيضطر المواطن إلى دفع زيادة تقدر بقرابة 300 دينار عن كل 5 لتر، بالنسبة لكل العلامات التي تنتجها المؤسسة وتطرحها في السوق الوطنية.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الشركة العمومية الجزائرية التابعة لمجموعة «سوناطراك»، قررت رفع أسعار مادة الزيت الخاصة بالسيارات والشاحنات بنسبة 20 من المئة، أي بزيادة 50.6 دينار للتر الواحد، على غرار الزيت من نوع «شفة شيليا» التي تحمل تركيز 40 من 280 دينار إلى 340 دينار.

كما ستعرف باقي الزيوت ارتفاعا على غرار «شيلية تاربو 15-40»، من 300 دينار إلى 350 دج، وزيت «نفطيلية» الخاصة بمحركات السيارات التي تستعمل البزين «20- 50» من 300 دينار إلى 350 دينار، و«نفطيلية» ذات تركيز 40 من 250 إلى 300 دينار، و«طسيلية» من 300 دينار إلى 350 دينار، و«طسيلية 140» من 350 دينار إلى 400 دينار و«شيلية 50» التي كان سعرها لا يتجاوز 280 دينار ارتفع إلى 340 دينار.

للتذكير، فإن قانون المالية 2018 تقرر خلاله رفع الرسم على المنتوجات البترولية المطبقة على الوقود، بإدخال زيادة بـ 5 دينار للتر بالنسبة للبنزين و2 دينار للتر بالنسبة للمازوت، وستسمح زيادة أسعار الوقود سنة 2018 بتوفير موارد إضافية للخزينة تفوق 60 مليار دينار، حسب تقديرات قانون المالية.