خبر حصري يهم مكتتبي عدل2013

واصلت الجمعية الرسمية لمكتتبي عدل 2013 عنابة ضغطها على المديرية الجهوية لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» ومن خلالها على السلطات المحلية من أجل إيجاد حل لوضعية برنامج «عدل 2» بعنابة الذي يعرف تأخرا كبيرا، حيث عقدت الجمعية التي يترأسها سعيد بوكوشة أمسية الأربعاء اجتماعا مع المدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة من أجل الحصول على توضيحات جديدة بخصوص البرنامج بالإضافة إلى مدى تقدم الأمور الخاصة بالبرنامج على مستوى وزارة السكن، حيث كشفت الجمعية بأن المدير أكد لهم تسوية وضعية المكتتبين في برنامج «عدل 1» والبالغ عددهم 322 مكتتب وذلك من منحهم قرارات تخصيص مسبقة، أما بخصوص برنامج «عدل 2» فإن المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني والبالغ عددهم 3442 مكتتب سيتم إسكان نسبة كبيرة منهم هذه السنة، باعتبار أن السلطات المحلية ضغطت على شركات الإنجاز من تسريع وتيرة الأشغال في مشروع 4581 وحدة سكن بالتوازي مع التهيئة الخارجية، وفي الشأن المتعلق بالمكتتبين الذين لم يختاروا إلى غاية الآن مواقع سكناتهم والذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من المكتتبين، فأوضح المدير الجهوي بأنه المكتتبين الذين ستشملهم العملية لا يمكن تحديدهم لكون الأمر مرتبط بموعد فتح المديرية العامة لوكالة «عدل» للموقع، في الوقت الذي كشف فيه المدير أن الوكالة تتفاوض مع شركات صينية وتركية من أجل الشروع في انجاز برنامج 5000 سكن، حيث سيتم تحديد الشركة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، في الوقت الذي ما تزال فيه كل ملفات الطعون على مستوى المديرية العامة التي لم تفصل فيها إلى غاية الآن، هذا وشرعت الجمعية في عملية إحصاء المكتتبين الذين لم يتم استدعائهم لدفع الشطر الأول وذلك من أجل طرح قضيتهم على المديرية الجهوية ومحاولة إيجاد حل لوضعيتهم على مستوى المديرية العامة للوكالة