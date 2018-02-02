تكتل نقابي ضد إضراب “الكناباست”

الإضراب غير مبرر وستكون له انعكاسات سلبية على العمل النقابي

“إضراب الكناباست شأن داخلي”

قسم إضراب نقابة “الكناباست” النقابات المستقلة الى جبهتين حيث وقع عدد من الشركاء الاجتماعيين عقب لقائهم بالوزيرة بن غبريت بيانا أكدوا فيه أن الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) منذ 30 جانفي الفارط “غير مبرر” وينعكس “سلبا” على الحركة النقابية. في حين برأت بعض النقابات ممثلة في الساتاف أسنتيو السنابست والانباف والكلا نفسها من البيان وأكدت أنها ضد المساس بالمضربين مع تدعيمها للمطالب المشروعة لعمال القطاع وعلى رأسها تكريس الحريات النقابية مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأي نقابة في القطاع.

برأت بعض نقابات التربية نفسها من البيان الصادر عن مصالح بن غبريت القاضي بوقوف الشركاء الاجتماعيين ضد الإضراب الذي يقوده الكناباست، حيث قاطعت بعض النقابات ممثلة في السنابست الانباف والساتاف اللقاء الدي نظمته الوزارة الأربعاء الماضي. وأكدت النقابات على لسان ممثليها عدم حضورها وغياب توقيعاتهم في البيان المشترك، بالموازاة مع ذلك برأت كل من نقابة الكلا التي لم تستدع للقاء ايضا نفسها من البيان وهو الشأن لنقابة اسنتيو التي حضرت اللقاء الا انها اكدت تدعيمها المطالب المشروعة لعمال القطاع وعلى راسها تكريس الحريات النقابية، مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأي نقابة في القطاع.

وأكد في هذا الشأن مزيان مريان عن السنابست أن نقابة الكناباست حرة وسيدة في اتخاد قراراتها وهو ما اكده الصادق دزيري مممثل الانباف الذي أكد امس في تصريح لـ«البلاد” مقاطعتهم اللقاء، واعاب على الوزيرة بن غبريت اللجوء الى ميثاق أخلاقيات المهنية في الوقت الدي تراه مناسبا لها بينما كان من المفروض حسبه أن تكون هناك لقاءات دورية لتقييمه والاستشارة في جميع الملفات الخاصة بالقطاع.

وأضاف أن التوقيت الدي اختارته الوزارة غير مناسب، مؤكدا ان الكناباست حرة في اتخاد مواقفها وأن النقابة مع كل المطالب المشروعة التي تخدم القطاع خاصة ما تعلق بتكريس الحريات النقابية وعدم المساس بالمضربين مهما كانت انتماءاتهم النقابية. وهو ما أكدته نقابة اسنتيو على لسان ممثلها قويدر يحياوي الذي قال إن اللقاء خصص للاستماع حصيلة الوزارة فيما يخص تسوية المطالب المرفوعة وتحديد المطالب التي تم تحقيقها والتي لا تزال عالقة والتي تتجاوز صلاحيات الوزارة. في حين أن أضراب الكناباست يعد شأنا داخليا للنقابة لا دخل للأسنتيو فيه. وأضاف أن التنظيم يحترم قرارات أي نقابة وهو يدعم كل مطالب مشروعة لعمال القطاع.

مقابل ذلك ترى بعض التنظيمات النقابية وجمعيات اولياء التلاميذ في بيان مشترك أن ما يقوم به “الكناباست” بجر الأساتذة الى شل المؤسسات التربوية تصرف غير مقبول ويعد تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصبة في قطاع التربية لاسميا لجنة القانون الأساسي الخاص والخدمات الاجتماعية ومختلف اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية. وجاء هذا خلال اجتماع ترأسته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بمقر دائرتها الوزارية وبطلب من شركاء اجتماعيين مؤسسين وموقعين على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية لمناقشة الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع، حيث أكدت الوزيرة أن أبواب الحوار كانت ولاتزال مفتوحة. كما استعرضت أهم المستجدات التي يشهدها قطاع التربية حاليا، مؤكدة التكفل بكل المطالب التي تدخل ضمن اختصاص دائرتها الوزارية، ولا تتنافى مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

وقد وقع المشاركون في ختام الاجتماع على بيان جاء فيه “نحن الشركاء الاجتماعين المؤسسين والموقعين على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ونظرا للظروف الراهنة التي يعيشها القطاع بصفة خاصة والجبهة الاجتماعية بصفة عامة، فإننا نحّي الحس الوطني داخل الجماعة التربوية ومحافظتهم على استقرار القطاع وهذا يعكس وعيهم بعدم وجود المبرررات القوية واللازمة لمثل هذه الحركات التي تنعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام”. وأكد هؤلاء “إن مثل هذه التصرفات تشويش على عمل اللجان الوطنية المنصبة التي تخدم بصفة فعلية مصالح الموظفين والعمال في قطاعنا وتحسن وضعيتهم وهي في اللمسات الاخيرة من عملها”.

وأكدت الوزيرة من جهتها “ما نخشاه كجماعة تربوية ونحن في منتصف الفصل الثاني من السنة الدراسية هو التأثير السلبي على أبنائنا خاصة المقبلين على امتحانات نهاية الطور، كما ينص عليه ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية في مبادئه العامة، ان ممارسة مهنة التعليم لا تقتصر على تبليغ المعارف فحسب، بل تتضمن ايضا بعدا أخلاقيا يفترض في المعلم ان يكون مثابرا في عمله وقدوة في الإنصاف والتسامح والمواطنة والإخلاص والشعور بالمسؤولية”. وأضافت “نثمن المحافظة على الهدوء والاستقرار الذي ساد القطاع منذ سنة 2014 ومواصلة العمل المشترك والتنسيق الدائم لنجاح الموسم الدراسي2017/2018 خدمة لمصالحة أبنائنا والمصلحة العامة”.