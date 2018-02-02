حمدادوش يدافع عن طارق رمضان..!

دافع رئيس كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري ناصر حمدادوش ، اليوم الجمعة ، عن الداعية السويسري المصري الأصل طارق رمضان ، الذي يمثل أمام القضاء الفرنسي بعد اتهامه بالاغتصاب.

وتمّ توقيف الداعية طارق رمضان، يوم الأربعاء ، لمحاكمته بتهمة الاغتصاب، بعد أن رفعت مواطنة فرنسية من أصول مغاربية دعوى ضده تتهمه بالتحرش بها واغتصابها في أكتوبر من العام الماضي.

و اتهم حمدادوش في منشور على صفحته في فيسبوك أطرافا بمحاولة تشويه سمعة طارق رمضان ، والذي وصفه بأنه :"قاهر القادة السياسيين والمفكرين الغربيين،و الأكثر تأثيرا فى الغرب".

وكتب حمدادوش :"يتعرض ( طارق رمضان ) لعمليات تشويه ممنهجة، عبر تهم غير أخلاقية، تستهدف اغتيال رمزيته ودوره في الدفاع عن الإسلام بطريقة عصرية معجزة، هزّت أركان الحضارة الغربية المادية"، حسبه.

وتابع القيادي في حركة مجتمع السلم :"العاجزون عن مقارعة الفكر بالفكر والحجة بالحجة يلجأون إلى الأساليب القذرة..حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لا يزال عصيا عليهم" ، قبل أن يختم منشوره بالقول:"اللهم احفظه وثبته وانصره".