المقاتلين "الدواعش" الجزائريي الجنسية في ليبيا

يحتل الجزائريون، المرتبة الثالثة ضمن عناصرالمشكلة لتنظيم ما يعرف بـ "داعش" الإرهابي ، حسب تقرير صدر عن معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى.

ووفق التقرير، الذي نشر تحت عنوان "الآخرون: أن عدد المقاتلين "الدواعش" في ليبيا قدر بحوالي 5000 شخص، ضمنهم 130 جزائريا.

ويتصدر التونسيون قائمة الترتيب بحوالي 1500 مقاتل، تليها المغرب بـ 300 مقاتل ، متبوعة بمصر بعد الجزائر، بـ (112) والسودان (100)، والسنغال (30)، فمالي والصومال ثم غانا في أسفل الترتيب. أما بالنسبة إلى الدول الغربية، فتحدث التقرير عن وجود حوالي 66 مقاتلا من فرنسا و36 من بريطانيا و10 من الولايات المتحدة الأمريكية و3 من إسبانيا، إضافة إلى مقاتلين من جنسيات أخرى لم تتم الإشارة إلى عددهم، يتحدرون من عدة بلدان هي كندا وبلجيكا والبوسنة وإندونيسيا وماليزيا وباكستان.

وأشار التقرير نفسه إلى وجود ألف امرأة مقاتلة في صفوف "داعش" في ليبيا، 300 منهن تونسيات، في حين توزعت النسبة الباقية على العديد من البلدان، من بينها الجزائر والمغرب، موضّحا أن دورهن يتمثل في التزاوج والإنجاب ودعم شركائهن المقاتلين.