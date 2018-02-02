إلى غاية الـ 7 من فيفري الجاري...منازل للبيع بـ 1 يورو فقط بقرية إيطالية!

يبدو أن العيش في إيطاليا لم يعد حُلما صعب المنال كما يعتقد الكثيرون ، وهذا مع العرض المغري الذي قدمته بلدة " أولولاي" بجزيرة سردينيا لكل من يهفو للعيش في هذا البلد الزاخر بالفن والجمال.

البلدة التي تقع في منطقة جبل بارباجيا عرضت 200 بيت حجري مهجور للبيع مقابل 1 أورو فقط للبيت الواحد، وفقا لمرسوم خاص بعد إطلاق عمدة البلدة لحملة تحت شعار " منزل بأورو واحد" منذ 2015.

إلا أن المشتري لأي بيت بهذا المبلغ الزهيد ملزم بتجديد المنزل ، ذلك لأن حالة البيوت سيئة وتحتاج لإعادة تهيئة ، وتتم عملية الإصلاح في مدة أقصاها 3 سنوات بكلفة تقديرية تصل إلى 30 ألف أورو ، كما يمكن للمشتري بيع منزله بعد 5 سنوات إن اراد ذلك.

وسُجل انخفاض كبير في عدد سكان القرية خلال العقود الأخيرة ، ولم يتبق منهم سوى 1300 نسمة فقط أغلبهم من الأسر التي ليس لديها أطفال.

وقد طُرحت المنازل المهجورة منذ عقود للبيع، وبدأت السلطات في تلقي طلبات الشراء من مختلف أنحاء العالم، منها 120 طلبا من الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا، قدمت مع نهاية سنة 2017.

ونظرا لكثرة الطلبات، فقد حُدد يوم 7 فبراير، ليكون آخر مهلة لتقديمها، وعلى إثر ذلك ستبدأ عمليات التقييم حسب الترتيب الزمني لطلبات الشراء.

إلى جانب قرية " أولولاي" الإيطالية ، ثمة بلدات مهجورة أخرى في إيطاليا تعاني من انخفاض كثافتها السكانية بما في ذلك مونتييري في توسكانيا وباتريشيا في لاتسيو وليتشي دي مارسي في أبروزو.