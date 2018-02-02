وزير السياحة حسن مرموري في بزيارة عمل لبنغلادش

يقوم وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري ، بزيارة عمل لبنغلادش ، للمشاركة في أشغال الدورة الـ10 لوزراء السياحة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستنعقد بالعاصمة دكا، حسب بيان للوزارة.

وستعرف هذه الدورة التي تعقد من 05 إلى 07 فيفري تحت شعار "تعزيز التكامل الإقليمي من خلال السياحة" ، مشاركة وزراء السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيناقشون خلالها العديد من القضايا المتعلقة بتطوير السياحة وترقيتها ، خصوصا في مجال تعزيز السياحة وأنشطة الإحتفاء بعواصم السياحة الإسلامية والأنشطة الترويجية للسياحة، وبرامج دعم القدرات السياحية وكذا مناقشة خارطة طريق إستراتيجية لتطوير وترقية السياحة في الدول الأعضاء.

كما سيتطرق المشاركون في هذه الدورة إلى التطورات المسجلة في مجال تنفيذ المشاريع والمنشآت السياحية وكذا الترويج السياحي من معارض، ومختلف الأنشطة ودعم قدرات المهنيين في مجال السياحة.