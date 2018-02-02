زطشي/ الكاف منحت الجزائر منصبا في لجنة الطعون

اختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، الجزائر ضمن الأعضاء المشكلين للجنة الطعون التابع لها، خلال الجمعية العامة “للكاف”وكشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي حصريا لقناة “النهار”، أن الكاف منحت الجزائر منصبا في لجنة الطعون.

وجاء هذا القرار عقب أشغال الجمعية العامة التي انعقدة أشغالها اليوم الجمعة بالمغرب، والتي يحضرها رئيس “الفاف” خير الدين زطشي.