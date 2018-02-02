تعرف على الشخصيات الجزائرية الأربع الأكثر تأثيراً في إفريقيا
حسب تصنيف مجلة "New African".
ضمت قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية لعام 2017 حسب التصنيف السنوي للمجلة الفرنسية " New African" أسماء أربعة شخصيات جزائرية.
ويشمل التصنيف 100 شخصية إفريقية مؤثرة في مختلف المجالات.
ويتعلق الأمر بكل من: وزير الخارجية عبد القادر مساهل، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالإضافة إلى رئيسة البعثة الأمم المتحدة للسلام في الكونغو الديمقراطية ليلى زروقي ، والمقاول الشاب محمد كويدمي.
شارك بتعليقك