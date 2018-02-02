تعرف على الشخصيات الجزائرية الأربع الأكثر تأثيراً في إفريقيا

تعرف على الشخصيات الجزائرية الأربع الأكثر تأثيراً في إفريقيا
حسب تصنيف مجلة "New African".

ضمت قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية لعام 2017 حسب التصنيف السنوي للمجلة الفرنسية " New African" أسماء أربعة شخصيات جزائرية.

ويشمل التصنيف 100 شخصية إفريقية مؤثرة في مختلف المجالات.

ويتعلق الأمر بكل من: وزير الخارجية عبد القادر مساهل، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالإضافة إلى رئيسة البعثة الأمم المتحدة للسلام في الكونغو الديمقراطية ليلى زروقي ، والمقاول الشاب محمد كويدمي.

القراءة من El Bilad

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