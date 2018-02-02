بالفيديو.. عملية جراحية في غرفة عمليات بلا ضوء بمستشفى مستغانم !!
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو لأطباء وهم يقومون بإجراء عملية جراحية تحت أضواء الهواتف النقالة.
وقال النشطاء أن الفيديو تم تصويره من أحد المستشفيات الجزائرية وتم نشره تزامنا وإضراب الأطباء المقيمين.
وقال النشطاء أن الفيديو تم تصويره من أحد المستشفيات الجزائرية وتم نشره تزامنا وإضراب الأطباء المقيمين.
#Grève_des_résidents EPH Mostghanem : panne d'électricité en pleine opération (opération à la chandelle) .#medecine_de_guerre
Publié par Faculté de médecine d'Alger – BEN Aknoun sur jeudi 1 février 2018
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