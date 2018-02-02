غرق 90 مهاجرا وانقاذ 3 منهم جراء انقلاب قاربهم أمام السواحل الليبية

كشفت منظمة الهجرة الدولية، عن غرق 90 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم بالقرب من السواحل الليبية.

وأضاف ذات المصدر، أن معظم المهاجرين يحملون الجنسية الباكستانية، موضحة أن 3 من المهاجرين نجو من الحادث.

في حين جرفت المياه 10 جثث إلى الشاطئ.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، أن الناجين أبلغوا أن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين، وأضافوا أن المجموعة كانت في طريقها لإيطاليا.

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