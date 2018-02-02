شاهد ماهي الدول العربية التي يزورها الإسرائيليون بجواز سفرهم

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن قيام الكثير من مواطني دولة الاحتلال بالسفر إلى بلدان عربية، باستخدام جوازات سفرهم الإسرائيلية.

وفي تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر" قال أدرعي: "تفتح إسرائيل يديها للسلام مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسلام وبالفعل هناك الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى دول عربية مختلفة بواسطة جواز السفر الإسرائيلي"، حسبه.

وفي تغريدة أخرى كشف أدرعي عن الدول العربية التي تتم زيارتها بجواز السفر الإسرائيلي قائلا: "يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي إلى كلّ من الأردن ومصر والمغرب".