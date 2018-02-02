الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، أنّ طيران الاحتلال الصهيوني قصف اليوم الجمعة، عدة مواقع شمال قطاع غزة.

وأضاف ذات المصدر، أن القصف استهدف أهدافا قرب أبراج الندى شمال شرق بيت لاهيا.

حيث تسبب في أضرار مادية دون تسجيل أية خسائر في الأرواح.

للإشارة، جاء هذا القصف بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني اليوم، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في المستوطنات المحيطة بالقطاع.

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