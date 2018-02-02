عاصفة قوية تضرب مناطق في نيوزيلندا مسببة فيضانات و تعزل المئات من السياح

تقطعت السبل بمئات السياح في نيوزيلندا اليوم الجمعة، بعدما ألحقت عاصفة قوية أضرارا بالطرق واقتلعت أشجارا وأسقطت خطوط الكهرباء.وجلب الإعصار المداري في هذا الأسبوع أمطارا غزيرة أغرقت مدينة ديوندن الجنوبية وبلدة بولر على الساحل الغربي.مما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ ومطالبة السكان بعدم السفر برا.

وقالت السلطات في نيوزيلندا، إن الأحوال الجوية السيئة ألحقت أضرارا بطريق رئيسي حول هاست التي تبعد 426 كيلومترا شمال غربي ديوندن.

مما أدى إلى تقطع السبل بمئات السياح في البلدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية يوم الجمعة، إن العاصفة تتجه جنوب شرق البلاد.