ترحيل 272 لاجئا إفريقيا مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر إلى مركز العبور بتمنراست

تم ترحيل 272 شخصا مقيمين بطريقة غير شرعية من بينهم 30 إمرأة و36 قاصرا من النيجر.وقد تمت عملية الترحيل مساء أمس الخميس من عنابة بإتجاه مركز العبور بتمنراست.وجرت العملية في ظروف تنظيمية محكمة، وذلك في عملية منسقة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها النيجيرية.

وهذا حسب ما علم من رئيس الفرع المحلي للهلال الأحمر الجزائري.

وقد تم تسخير لهذه العملية 10حافلات و4 شاحنات من بينها شاحنة خصصت لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية الضرورية لمرافقة المرحلين.