نشرة خاصة : أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد إبتداءً من اليوم على المناطق الشمالية و الغربية
حذّرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد ابتداءً من اليوم الجمعة على الولايات الغربية والوسطى.
وحسب بيان لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي:
تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، شمال معسكر، وشمال غليزان.
وحسب بيان لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي:
تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، شمال معسكر، وشمال غليزان.
وحسب النشرية فإن كمية الأمطار ستتجاوز 40 ملم، إلى غاية صلاحية النشرية اليوم 21:00.
أما كل من:تيبازة، الجزائر،عين الدفلى، البليدة فإن كمية الأمطار ستصل إلى 30 ملم، والنشرية ستستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا.
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