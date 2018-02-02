نشرة خاصة : أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد إبتداءً من اليوم على المناطق الشمالية و الغربية

حذّرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد ابتداءً من اليوم الجمعة على الولايات الغربية والوسطى.وحسب بيان لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي:تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، شمال معسكر، وشمال غليزان.

وحسب النشرية فإن كمية الأمطار ستتجاوز 40 ملم، إلى غاية صلاحية النشرية اليوم 21:00.

أما كل من:تيبازة، الجزائر،عين الدفلى، البليدة فإن كمية الأمطار ستصل إلى 30 ملم، والنشرية ستستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا.