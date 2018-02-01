شاهد / تاسع جزائري من خنشلة يباغثونه مسلحون بوابل من الرصاص بفرنسا

إصابة جزائري ينحدر من خنشلة بجروح خطيرة على مستوى الفخظ الأيمن إثر تلقيه لطلقات نارية أطلقها عليه مجهولون بالمقاطعة 15 بمدينة مرسيلية في حدود الساعة العاشرة ليلا وهو في طريقة للعودة إلى منزله

وقد سارعة وحدات الإستعجالات الطبية لنقل الضحية إلى مستشفى مرسيلية حيث أجرية له عملية جراحية ناجحة قبل أن ينقل إلى الإنعاش الطبي في إنتظار إستقرار وضعيته الصحية

هذا وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيق أمني جديد في القضية رقم تسعة التي تستهدف الجزائريين بمرسلية









