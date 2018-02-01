أربع جزائريين ضمن الـ 100 شخصية إفريقية مؤثرة وعلى رأسها الوزير عبد القادر مساهل

ورسمت المجلة بورتريه لوزير الخارجية عبد القادر مساهل، قالت انه ترك بصمته على الملفات الكُبرى خلال عام 2017.

بدءاً بتخفيف أزمة العلاقات الجزائرية المغربية، بعد الاستقبال الحار لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر حوار 5+5 لدول المتوسط.

كما قالت انه يُحاول الظفر بثقة المجتمع الدولي، بتجديد التزام الجزائر بقضايا الساحل في مالي وليبيا.

كما ذكرت ثلاثة أسماء جزائرية أخرى هي، ليلى زروقي رئيسة أهم بعثة أممية لحفظ السلم في العالم بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ومحمد قويدمي مقاول شاب ومُسيّر شركة Buisness Wise.