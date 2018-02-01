كشف وتدمير 23 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّ عناصر الجيش كشف ودمّر اليوم الخميس، خلال عملية بحث وتمشيطفي ولاية باتنة 23 مخبأ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى كمية معتبرة من المواد الغذائية.

هذه العمليات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تهدف إلى تضييق الخناق على هؤلاء المجرمين وقطع عنهم جميع مسببات البقاء أينما وُجدوا.