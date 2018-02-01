أويحيى : الدولة ماضية لإنشاء شبكة طرقات وطنية عصرية و مجهزة بأفضل التقنيات الفنية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس أن السلطات العمومية "متمسكة بالتزامها المتعلق بإنشاء شبكة طرقات وطنية عصرية ومجهزة بأفضل التقنيات الفنية" وذلك رغم تأثر الوضع المالي للبلاد بتدهور أسعار البترول على المستوى الدولي، وجاء هذا خلال جلسة عامة بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية

و في رده على سؤال لعضو المجلس محمد بوطيمة حول ترميم وإعادة تأهيل الطرقات الوطنية في ولاية غرداية قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان أن "الجهود المعتبرة المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تهيئة وصيانة وإنجاز الطرقات في كامل ربوع الوطن من الشمال إلى الجنوب بناء على نتائج الدراسات الجيو تقنية المعدة من طرف الخبراء والأخصائيين في المجال دليل قاطع على تمسكها بالتزامها المتعلق بإنشاء شبكة طرقات وطنية عصرية ومجهزة بأفضل التقنيات الفنية تستجيب للديناميكية المتسارعة التي تعرفها حركة التنقل عبر الطرقات الوطنية".

وأضاف الوزير الأول أن "العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية بتنفيذ المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة 2005-2025 مواكبة ومرافقة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية في مختلف مناطق الوطن، وخصوصا مناطق الجنوب الكبير وتحسين لظروف نقل وتنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات الوطنية جعلت من كل عملية تهدف إلى صيانتها وترميمها وعصرنتها محورا من المحاور الاستراتيجية لبرنامج عمل قطاع الأشغال العمومية والنقل".