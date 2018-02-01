كندا تعدل النشيد الوطني و ذلك عملا بالمساواة بين الجنسين

وافق مجلس الشيوخ الكندي على مشروع قانون تعديل النشيد الوطني للبلاد حيث سيتم تطبيق "الحياد الجنسي والمساواة بين الجنسين". حسب ما أفادت به شبكة "سي.بي.سي التليفزيونية" الكندية، اليوم الخميس.

وقال المصدر أنّ التعديل ينص على استخدام لفظ "جميعًا" عوضا عن "أبناء" في فقرة من النشيد الذي يحمل اسم "يا كندا".

ووفق للقانون المنتظر التصديق عليه من الحاكم العام لكندا، ستستبدل جملة "الوطنية الحقيقية في قلوبنا جميعًا" بـ" الوطنية الحقيقية في قلوب الأبناء".

ويذكر أن العديد من البرلمانيين حاولوا تعديل الكلمة منذ اعتماد النص نشيدا رسميا للبلاد في سنة 1980، غير أنهم فشلوا حتى صدور قرار أمس.