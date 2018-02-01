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ماكرون : اللغة الفرنسية لم تعد ملكا لفرنسا و الشعب الفرنسي فقط ولكن ملك لكل من يتكلمها
في خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي اليوم الخميس أمام النواب التونسيين، قال "إيمانويل ماكرون" في حديثه عن الفرانكفونية أن "اللغة الفرنسية لم تعد ملكا لفرنسا فقط" وأضاف: " اللغة الفرنسية اليوم هي ملك لكل من يتكلمها".
وأشار ماكرون خلال حديثه إلى أن اللغة الفرنسية هي جزء من تاريخ و ثقافة عدة شعوب إفريقية ومجموعة من جزر أخرى كجزر الكرايبي وجزر في المهيد الهادي ، معربا عن تمنياته بأن يحافظ التونسيون عليها لانها_على حد قوله_ جزء منهم و من تاريخهم.
ويذكر أن الرئيس ماكرون يقوم بزيارة لمدة يومين لتونس، في إطار دعم العملية الانتقالية الديمقراطية في هذا البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".
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