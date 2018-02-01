انطلاق فعالية اليوم العالمي للحجاب بدعوة جماعية للتضامن مع المسلمات

تنطلق اليوم 01 فيفيري فعالية "اليوم العالمي للحجاب" للعام السادس على التوالي، بدعوة للنساء من مختلف الأدبان و العقائد نحو العالم من أجل ارتداء الحجاب ليوم واحد تعاطفا مع المسلمات اللواتي يتعرضن لمضايقات لهذا السبب.

وتستهدف الفعالية النساء حول العالم من أجل خوض التجربة في إطار "مكافحة التعصب و التميز و التحيز ضد النساء المسلمات في العالم"

وكانت بداية الفكرة من ناشطة إجتماعية امريكية مسلمة تدعى ناظمة خان، و التي طرحت فكرة اليوم العالمي للحجاب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية التي انطلقت في عام 2013، قبل أن يصبح إحياء هذه المناسبة يقام في 140 دولة.