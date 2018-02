انطلاق فعالية اليوم العالمي للحجاب بدعوة جماعية للتضامن مع المسلمات

تنطلق اليوم 01 فيفيري فعالية "اليوم العالمي للحجاب" للعام السادس على التوالي، بدعوة للنساء من مختلف الأدبان و العقائد نحو العالم من أجل ارتداء الحجاب ليوم واحد تعاطفا مع المسلمات اللواتي يتعرضن لمضايقات لهذا السبب.

وتستهدف الفعالية النساء حول العالم من أجل خوض التجربة في إطار "مكافحة التعصب و التميز و التحيز ضد النساء المسلمات في العالم"

وكانت بداية الفكرة من ناشطة إجتماعية امريكية مسلمة تدعى ناظمة خان، و التي طرحت فكرة اليوم العالمي للحجاب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية التي انطلقت في عام 2013، قبل أن يصبح إحياء هذه المناسبة يقام في 140 دولة.

Best of luck to everyone hosting and supporting @WorldHijabDay tomorrow around the globe. We are one - together #YMM #StronginHijab pic.twitter.com/diZ2cxxsyJ