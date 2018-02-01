طمار يقرر منح حصة جديدة لسكنات عدل والمتمثلة في 500 سكن إضافي لمدينة ندرومة بتلمسان

أعلن وزير السكن، عبد الوحيد تمار، عن حصة جديدة لسكنات عدل والترقوي المدعّم “lpa”، في مدينة ندرومة بولاية تلمسان.

ومنح طمار اليوم الخميس، خلال زيارته للولاية 400 سكن، شرط توفير العقار صيغة “عدل” و100 سكن “lpa” لمدينة ندروما.

في نفس السياق، زار وزير السكن الجامع الكبير بندرومة بولاية تلمسان.

وأمر بترميم أزقة وساحة التربيعة بالمدينة، حيث منح 10 ملايير سنتيم لترميم وتهيئة مدينة ندرومة.

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