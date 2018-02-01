حريق مهول يأتي على قاعدة حياة لمؤسسة تركية بالمدية القائمة بإنجاز 2300 سكن

شب صباح اليوم حريق مهول أتى على محتويات ثلاثة مراقد للعمال بالشركة التركية الأطلس القائمة بإنجاز 2300 سكن بالموقع المسمى عين جرداء بإقليم بلدية ذراع السمار غربي عاصمة ولاية المدية.

الحريق الذي أدى إلى إتلاف 150 سريرا أغلبها لعمال أفارقة لم تسجل بينهم أية إصابات، أحدث فزعا في قاعدة حياة الشركة والذي يعد الثاني من نوعه منذ حلول الشركة بالموقع ويرجح أنه بفعل شرارة كهربائية جراء الاستخدام المفرط للسخانات في تدفئة المراقد.