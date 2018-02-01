إغماء جماعي لتلميذات داخل ثانوية تحدث هلع وسط الأساتذة والأولياء.. والمتهم "الجنّ"!

شهدت ثانوية عمار بوقيقز بوسط مدينة القل مساء الثلاثاء، حالة من الذعر والهلع وسط التلاميذ، واستنفار الطاقم التربوي والإداري بالمؤسسة، بعد تسجيل حالات إغماء جماعية وسط التلميذات، اللائي نقلهن إلى قسم الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر نطور، ما خلّف حالة من الحيرة وطرح العديد من التساؤلات تجاه الحادثة التي تطورت في لمح البصر إلى ظاهرة، لم يجد لها أحدا أي تفسير، في وقت انتشرت الإشاعات ومختلف التفسيرات وظل الاعتقاد السائد بأن سحرا موجودا داخل المراحيض المخصصة للبنات داخل الثانوية، ما تسبب في إصاباتهم بالإعماء.

وأبدى أولياء التلاميذ قلقهم بشأن ما حدث بالثانوية، مطالبين الجهات الوصيّة بإيجاد تفسير مقنع لما حدث لبناتهن.

وقد شكلّت حادثة إصابة تلميذات بثانوية عمار بوقيقز بالقل، مساء الثلاثاء، مادة دسمة لرواد شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الصفحات المهتمّة بالشأن المحلي، على الفايس بوك، واختلفت الروايات والتفسيرات، وذكر البعض انه تم العثور على بعض الطلاسم والحروز، التي كانت سببا في إصابة التلميذات بالإغماء، فيما أرجع البعض الآخر الأمر إلى إصابة التلميذات بمس من الجنّ داخل مراحيض الثانوية، وغيرها من الروايات.

من جهته مدير ثانوية عمار بوقيقز بالقل، أكد الأربعاء، للشروق أن حالات الإغماد التي شهدتها الثانوية وسط التلميذات، هي عادية ومردها عوامل نفسية، حيث أن إحدى التلميذات توفي جدها الذي رباها منذ الصغر، وكانت متعلقة به، ولم تتحمل خبر وفاته فأغمي عليها، لتتبعها ثلاث فتيات أخريات، وأن عدد المصابات لم يتجاوز الأربعة وليس ثمانية كما أشيع، مضيفا أن مثل هكذا حوادث موجودة في كل المؤسسات التربوية، وليس بثانوية عمار بوقيقز فقط، مؤكدا أن إشاعة وجود السحر أمر مثير للسخرية، وعلى الأولياء الاطمئنان على أبنائهم وأن كل ما تم تداوله بشأن الحادثة يبقى مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.