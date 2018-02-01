وزير الخارجية البلجيكي: الجزائر تملك كل مقومات السياحة ...ولكن !

قال وزير الخارجية البلجيكي، ديدي ريندرس يوم أمس الأربعاء " أن للجزائر إمكانيات سياحية كبيرة غير أنها تفتقد الإرادة في الإنفتاح على هذا القطاع مثل جارتيها المغرب و تونس مثلا"، حسب ما جاء في وسائل إعلامية بلجيكية.

وقالت ذات المصادر أن ريندرس قد زار يوم أمس القصبة الجزائرية، وأكد أن للجزائر الفرصة في تثمين إمكانياتها السياحية إن أرادت ذلك، خاصة أنها تملك مقومات خيالية في هذا القطاع.

وأضاف: "نسبة مداخيلها من المحروقات كبيرة جدا و هو ما جعلها تعاني في الفترة الأخيرة جراء تراجع أسعار البترول و الغاز" منتقدا في ذات السياق قاعدة 49/51 التي تعتمدها الحكومة الجزائرية في الاستثمار الأجنبي.

من جهة أخرى تطرق نائب رئيس الوزراء عن نية بلده في "تعزيز التعاون مع الجزائر سيما في مجال التجارة والنقل، مع إمكانية تكثيف النقل الجوي و البحري من خلال رفع عدد الرحلات من سبعة إلى عشرة رحلات أسبوعيا بين بلجيكا والجزائر."

ويذكر أن وزير الخارجية البلجيكي قد قدم يوم الثلاثاء الماضي إلى الجزائر في زيارة عمل تدوم يومين، بدعوة من نظيره الجزائري.