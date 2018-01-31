الصور الأولى لمحطة مترو ساحة الشهداء من الداخل...شاهد

تدشين محطتي ساحة الشهداء وعين النعجة لمترو الجزائر العاصمة، سيكون الأربعاء القادم حسب مصادر صحفية

وسط أنباء غير رسمية عن إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على افتتاح المحطة

بعد ست سنوات ونصف عن افتتاح مترو الأنفاق في الفاتح نوفمبر 2011، ثمّ توسيعه في الرابع جويلية 2015.

سمحت أشغال التوسعة الأخيرة باستحداث خط سيربط البريد المركزي بساحة الشهداء على مسافة 1.7 كم،

المحطة تحوي على أثار تعود للعهد العثماني ومتحف بحكي تاريخ الجزائر العاصمة منذ ألفي سنة

شاهد الصور الملتقطة بعدسات فوزي الوضاح