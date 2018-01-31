الجيش الوطني الشعبي يقضي على 13 إرهابيا في شهر جانفي

تمكنت الجيش الوطني الشعبي في عمليات مختلفة عبر أنحاء الوطن، من القضاء على 13 إرهابيا وتوقيف 23 عنصر دعم للجماعات الإجرامية، وهذا وفق حصيلة شهر جانفي التي أعلنت عنها اليوم وزارة الدفاع الوطني.

الحصيلة، كشفت عن تسليم 5 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية وهذا بفضل المقاربة الناجحة للجيش الوطني الشعبي في محاربة بقايا الإرهاب.

كما مكنت عمليات الجيش من كشف وتدمير 70 مخبأ للإرهابيين، وفي إطار حماية الحدود والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش والدرك الوطني

862 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، إلى جانب إنقاذ حياة 205 أشخاص من الغرق في عرض البحر من طرف حرس السواحل.