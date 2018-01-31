وزيرة التربية الوطنية تهدد/ الطرد للاساتذة المضربين بعد 15 يوم

هددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بعزل الأساتذة المضربين، في حال لم يلتحقوا بمناصبهم بعد 15 يوما من الإضراب.وقال سليم العلمي مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية الوطنية، أن مضربي نقابة “الكنابست” سيتعرضون لأحكام قانونية تتعلق بمسارهم المهني.

وأوضح العلمي لـ “قناة النهار” أن الوزارة قررت الخصم في أجور المضربين ابتداء من يوم الإضراب، كما سيتم إرسال إعذارات.

مؤكدا أنه في حال لم يمتثل الأساتذة المضربون للقانون الذي يقضي بعدم شرعية إضراب “الكنابست” فسيتم عزلهم بعد 15 يوما من الإضراب.