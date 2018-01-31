شرطة سيدي بلعباس تسترجع سيارات مبحوث عنها من طرف الإنتربول

تمكنت مصالح الشرطة لسيدي بلعباس مؤخرا من استرجاع 18 مركبة فارهة مسروقة منها 12 مبحوث عنها من طرف منظمة "أنتربول"، حسبما صرح به ،اليوم الأربعاء، رئيس أمن الولاية.

وأوضح عميد أول شرطة جيلالي طاهوري لدى تنشيطه لندوة صحفية، أن هذه العملية جاءت بناء على تكثيف مصالح أمن الولاية من أبحاثها وتحرياتها للكشف عن خيوط القضية التي سبق وأن عالجت مثلها ذات المصالح في السنوات السابقة.

وأضاف ذات المصدر أن مكتب الأنتربول التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية قام على إثر ذلك بعمليات مراقبة للسيارات على مستوى الحواجز الأمنية ودعمت بدوريات راجلة وأخرى متنقلة بكامل أحياء مدينة سيدي بلعباس والدوائر الـ 15 التابعة للولاية لتتمكن المصلحة من توقيف المركبات وسائقيها فيما لا يزال التحقيق متواصلا في القضية.

وكشف طاهوري أنه من بين المركبات المحجوزة توجد سيارات مسروقة من بلدان أجنبية خاصة منها الأوروبية على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي من علامات مختلفة وماركات فارهة.