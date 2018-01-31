في سابقة من نوعها .. الجزائر ترسل أئمة إلى المساجد الكندية

في إطار محاربة التطرف المؤدي إلى العنف ونشر خطاب معتدل يدعو للاندماج و التعايش، من المقرر أن ترسل الجزائر لأول مرة أئمة جزائريين إلى كندا خلال شهر رمضان المقبل.

وبحسب المصدر فإن هذه العملية تدخل في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الدينية و السفارة الكندية بالجزائر من أجل ارسال أئمة إلى المساجد التي يرتادها الجزائريون في مونتريال، كما ستتكفل الوزارة الوصية بنفقات وتكاليف الأئمة الذين سيتم اختيارهم.

ويجدر الإشارة إلى أن الجزائر ترسل سنويا خلال شهر رمضان عددا من الأئمة إلى فرنسا، في حين ستكون هذه المرة الأولى التي التي تمتد فيها هذه العملية إلى أمريكا الشمالية.

كما يرسل المغرب هو الآخر منذ سنوات، مجموعة من الأئمة إلى المساجد الكندية خلال شهر رمضان.